Украина планирует разместить войска в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС

Киев решил разместить войска и построить фортификационные сооружения
Отмечается, что соответствующий проект президентского указа уже согласован правительством.
Участок, который Киев готовится исключить из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской атомной станции, в настоящий момент находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Передача земель заповедника Государственной пограничной службе Украины позволит «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы», сказано в заявлении МВД.
18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около
В ответ на это МИД Украины 25 августа призвал Белоруссию отвести войска от границы на расстояние, равное дальности стрельбы огневых систем, во избежание «трагических ошибок».