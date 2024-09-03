Украина планирует разместить войска в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС

Киев решил разместить войска и построить фортификационные сооружения в 50-метровой полосе вдоль границы с Белоруссией, расположенной в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Об этом сообщает 3 сентября РБК со ссылкой на заявление МВД Украины.

Отмечается, что соответствующий проект президентского указа уже согласован правительством.

Участок, который Киев готовится исключить из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской атомной станции, в настоящий момент находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.