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    Украина планирует разместить войска в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС

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    Киев решил разместить войска и построить фортификационные сооружения в 50-метровой полосе вдоль границы с Белоруссией, расположенной в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Об этом сообщает 3 сентября РБК со ссылкой на заявление МВД Украины.

    Отмечается, что соответствующий проект президентского указа уже согласован правительством.

    Участок, который Киев готовится исключить из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской атомной станции, в настоящий момент находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

    Передача земель заповедника Государственной пограничной службе Украины позволит «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы», сказано в заявлении МВД.

    18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных. Минск в ответ расставил свои силы вдоль всей украинской границы.

    В ответ на это МИД Украины 25 августа призвал Белоруссию отвести войска от границы на расстояние, равное дальности стрельбы огневых систем, во избежание «трагических ошибок».

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    УкраинаБелоруссияГраницаЗона отчужденияЧернобыльская АЭСВойскаФортификационные сооружения
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