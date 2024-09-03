Гибель вокалистки рок-группы в мото-ДТП на КАД стала уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с мотоциклом на севере КАД утром 3 сентября. В аварии погибла вокалистка петербургской рок-группы ThornEden.
Случившееся квалифицировали по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла в 11:40 на 30-м километре внутреннего кольца КАД, неподалеку от развязки с проспектом Культуры. Инспекторы ГИБДД на месте установили, что 35-летний водитель мотоцикла BMW, двигаясь между рядами, не справился с управлением и задел ехавший справа автомобиль KIA под управлением молодого человека 19 лет.
От удара мотоцикл опрокинулся. Ехавшая с байкером пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью, хотя оба они были в шлемах и защитной экипировке. Сам байкер был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что погибшей была 28-летняя Кристина Розенфельд, солистка рок-группы ThornEden. Это «Фонтанке» подтвердил ее друг.