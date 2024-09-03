В Петербурге задержали находчивого наркосбытчика. Вещества он хранил в ножном протезе

Полиция Петербурга задержала находчивого жителя Московского района, переносившего запрещенные вещества в ножном протезе. Наибольшие запасы наркотиков он хранил у себя дома. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 3 сентября.
Подозреваемого в незаконной деятельности задержали у дома 26в по Старо-Петергофскому проспекту. В протезе правой ноги у 37-летнего мужчины обнаружили 2 пакета «запрещенки» общей массой 3 грамма.
официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В ходе обыска по адресу проживания горожанина были найдены еще 17 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что содержимое — мефедрон. Общая масса изъятого составила около 950 граммов.
Уголовное дело возбудили по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемого поместили под домашний арест.