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Происшествия Муха стала причиной проблем со слухом у 8-летней девочки в Подмосковье

Муха стала причиной проблем со слухом у 8-летней девочки в Подмосковье

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Необычная врачебная история произошла в начале учебного года в Московской области. Младшеклассница пожаловалась на ухудшение слуха. Когда девочку осмотрели врачи, оказалось, что причиной проблем и преградой к нормальному получению знаний стала муха.

Насекомое залетело в уха 8-летней девочки еще за неделю до начала учебы, но никто этого не заметил, рассказали 3 сентября в Минздраве Московской области. Когда дочь вскоре начала жаловаться на резкое снижение слуха в левом ухе, родители сначала подумали, что это последствия недавно перенесенного ОРВИ. Однако слух не восстанавливался, и девочку отвезли в больницу.

Осмотрев девочку, врачи с удивлением обнаружили у нее в слуховом проходе муху. При этом сама юная пациентка не смогла вспомнить, как это случилось, и даже не чувствовала шевелений или жужжания — беспокоили только заложенность и ухудшение слуха.

Врачи промыли ребенку ухо и достали насекомое. Барабанная перепонка и слуховой проход были в порядке, и слух после процедуры сразу же восстановился.

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