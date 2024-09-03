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Происшествия В Петербурге чиновник-рекордсмен по хищениям хочет выйти по условно-досрочному

В Петербурге чиновник-рекордсмен по хищениям хочет выйти по условно-досрочному

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13 комментариев

Экс-руководитель Северо-Западного ростехнадзора Григорий Слабиков, осужденный на 5 лет по делу о миллиардном мошенничестве, обратился в Колпинский районный суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В ходатайстве сказано, что Слабиков провел в заключении 1 275 дней, что является половиной срока, следовательно, уже имеет право на УДО. Заключенный отбывает наказание в СИЗО-1, где активно участвует «в общественной и хозяйственной жизни учреждения», относится положительно к проведению воспитательных мероприятий. Кроме того, у мужчины сформировано «уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития».

В случае освобождения ему гарантировано трудоустройство с зарплатой 50 000 рублей в месяц, а в изоляции он не нуждается, отмечается в ходатайстве. Также Слабиковым и потерпевшими было достигнуто соглашение о добровольном возмещении ущерба.

Дело экс-руководителя Григория Слабикова и его дочери Елены стало одним из самых громких в Петербурге. В ноябре 2022 года Петербургский городской суд вынес приговор шести фигурантам, включая Слабиковых, признав их виновными в мошенничестве на сумму более 5,5 миллиардов рублей.

Согласно материалам дела, с декабря 2009 года по июнь 2010 года была создана организованная преступная группа (ОПГ). Ее члены организовали деятельность нескольких СРО, привлекая компании для уплаты взносов, формируя компенсационные фонды и заключая фиктивные договоры. В результате мошеннических действий были похищены средства, предназначенные для обеспечения деятельности этих организаций.

Сначала Дзержинский районный суд назначил условные сроки наказания для большинства фигурантов, однако прокуратура, не согласившись с решением суда, подала апелляционное представление. Прокурор считал, что приговор был вынесен с нарушениями, и просил назначить реальное лишение свободы на срок до 8 лет для некоторых обвиняемых.

На стадии апелляции суд учел доводы прокуратуры и изменил приговор. Григорий Слабиков получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в то время как другие фигуранты также были приговорены к реальным срокам.

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Условно-досрочное освобождение Суд
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Комментарии
13
Akabos
3 сентября 2024, 17:21
Понять и простить! Сразу видно - честный человек!
Barmaley_5e4d0211d3423
3 сентября 2024, 17:07
С зарплатой 50 000 рублей в месяц, сколько лет он планирует ещё прожить для компенсации указанной цифры хищения?
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