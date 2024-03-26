Суд в Петербурге заменил условный срок на реальный бывшему чиновнику-рекордсмену по хищениям Слабикову

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление и апелляционные жалобы на приговор экс-руководителю Северо-Западного Ростехнадзора Григорию Слабикову, его дочери Елене и четверым другим фигурантам дела о миллиардном мошенничестве с деньгами СРО. Дзержинский районный суд в ноябре прошлого года приговорил всех шестерых к четырем годам условно. Итогом стали 4 года лишения свободы в колонии для пятерых фигурантов и 5 лет в ИК общего режима для Григория Слабикова.



Как сообщает 26 марта Объединенная пресс-служба судов города, прокуратура полагала, что приговор Дзержинского районного суда вынесен с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона и является несправедливым в части наказания. Государственный обвинитель просил назначить вместо условного срока по статье 73 УК РФ реальный в виде лишения свободы сроком на 7 лет для Григория Слабикова, Дмитрия Пронина и Елены Слабиковой, 7,5 года для Юлии Каменской и 8 лет для Алексея Барсова и Екатерины Гольцевой.

