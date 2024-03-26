Суд в Петербурге заменил условный срок на реальный бывшему чиновнику-рекордсмену по хищениям Слабикову

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление и апелляционные жалобы на приговор экс-руководителю Северо-Западного Ростехнадзора Григорию Слабикову, его дочери Елене и четверым другим фигурантам дела о миллиардном мошенничестве с деньгами СРО. Дзержинский районный суд в ноябре прошлого года приговорил всех шестерых к четырем годам условно. Итогом стали 4 года лишения свободы в колонии для пятерых фигурантов и 5 лет в ИК общего режима для Григория Слабикова.
Как сообщает 26 марта Объединенная пресс-служба судов города, прокуратура полагала, что приговор Дзержинского районного суда вынесен с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона и является несправедливым в части наказания. Государственный обвинитель просил назначить вместо условного срока по статье 73 УК РФ реальный в виде лишения свободы сроком на 7 лет для Григория Слабикова, Дмитрия Пронина и Елены Слабиковой, 7,5 года для Юлии Каменской и 8 лет для Алексея Барсова и Екатерины Гольцевой.
Юлия Каменская с приговором не согласилась, считая, что он подлежит отмене с вынесением оправдательного приговора. По ее мнению, выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным во время следствия.
Адвокат Барсова полагает, что приговор суда подлежит отмене с вынесением нового судебного решения. Он сослался на то, что выводы суда якобы противоречат фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются исследованными доказательствами, при этом, по его словам, в самом приговоре содержатся существенные противоречия.
Суд приговор изменил, постановив считать каждого осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и приговорил к лишению свободы сроком на 4 года в колонии общего режима. Григорий Слабиков получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Гольцевой и Слабиковой отсрочили наказание до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста, а Барсова, Каменскую, Пронину и самого Слабикова взяли под стражу в зале суда.
С чем экс-чиновник Слабиков выходил из Дзержинского районного суда, читайте в материале «Фонтанки».