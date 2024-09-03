«Не угадали». Погода удивила синоптиков в Петербурге

Погода в Петербурге 3 сентября переиграла синоптиков. Ответ на вопрос, будет ли в городе еще один температурный рекорд, они «не угадали».



В 15:40 вторника температура воздуха в Петербурге достигла +28,1 градуса, перекрыв на одну десятую предыдущий рекорд 3 сентября, который был зафиксирован в 1938 году, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Утром он предполагал, что воздух сегодня прогреется до +27 или немного больше, но выразил надежду, что максимум температура не перекроет.

При этом погода продолжает радовать петербуржцев, а воздух — прогреваться по-летнему. Точный максимум дневной температуры станет известен позже, после 21 часа.

Еще теплее обещают 4 сентября. По прогнозу, среда может стать самым теплым днем этой недели — и тоже побить рекорд 1938 года. На минувшей неделе Петербург тоже отметил рекорд — самую теплую ночь 26 августа за всю историю наблюдений.