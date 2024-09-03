Очень теплый и влажный август: Колесов подвел итоги лета

Последний месяц лета в Петербурге не попал в десятку самых теплых, но стал четвёртым среди самых влажных августов. Итоги летней погоды подвел главный синоптик Петербурга Александр Колесов 3 сентября.
«Очень тепло было, хорошо, но средняя температура на 1–2 гр. ниже, чем в прошлом и, особенно, в позапрошлом августе. Она даже не попадает в десятку самых теплых месяцев, остановившись на 19-й позиции в этом ряду», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, заметные изменения в показатели августа и всего лета внесли погодные перемены 31 августа. День отметился рекордными 29,8 гр., однако с приближением атмосферного фронта столбики термометров упали до +16…+17 гр. Перепад повлиял на среднесуточную температуру всего дня, которая снизилась на 2 гр., и в итоге на одну десятую градуса понизил температуру третьей декады месяца.
«Средняя температура августа, потеряв одну десятую градуса, оказалась на четыре позиции ниже в ряду самых теплых. <…> Общее количество осадков за август остановилось на значении 198% от месячной нормы», — уточнил синоптик.
По показателям солнечного сияния месяц оказался на уровне 2022 и 2023 годов, «хотя и уступает много самым солнечным августам», заключил Колесов.
Напомним, 31 августа разбушевавшаяся в городе непогода стала причиной гибели человека. Из-за сильного ветра дерево рухнуло на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы. В результате травмы получил 48-летний мужчина, его увезли в Покровскую больницу со сломанной шеей в состоянии клинической смерти. От полученных травм пострадавший скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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