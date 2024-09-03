Источник: Брянская епархия







Священнослужители Брянской епархии совершили объезд вокруг региональной столицы со Свенской иконой Божией Матери. Написанный в 12-м веке образ, по легенде, спас город от войск Наполеона. 1 сентября с благословения митрополита Александра на Брянщине молились о спасении от вражеского вторжения.



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Как сообщает пресс-служба епархии, автомобильный крестный ход стартовал от Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора. Чудотворный образ везли на переднем сиденье черного микроавтобуса, а священнослужители читали акафист Свенской иконе Божией матери и исполняли песнопения Пресвятой Богородице.



В марте митрополит Варсонофий и губернатор Петербурга Александр Беглов объехали город по КАДу с несколькими иконами. Официально было заявлено, что священнослужители молились за патриарха Кирилла, Владимира Путина, чиновников и рядовых петербуржцев. О беспилотниках ничего сказано не было, однако после молебна они больше в Петербург не прилетали.

