Скончался экс-глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Спасский

Игорь Спасский — Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР и академик РАН. В 2018 году указом президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Согласно открытым данным, Спасский является генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин. Он участвовал в разработке подводных лодок «Кальмар», «Акула», «Дельфин», «Гранит», «Антей» и других.



Кроме того, именно при Спасском ЦКБ ««Рубин» спроектировало по заказу РАО ВСМ первый российский скоростной электропоезд «Сокол»: именно он должен был курсировать между Петербургском и Москвой, однако проект в начале нулевых свернули. Как известно, концессию на строительство ВСМ заключили в 2024 году, состав для него будут производить на «Уральских локомотивах».

