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Город Скончался экс-глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Спасский

Скончался экс-глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Спасский

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4 комментария

В возрасте 98 лет скончался легендарный конструктор подводных лодок и бывший глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Об этом стало известно 3 сентября. Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли. <...> С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России», — отметил Беглов.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что Игорь Спасский «помогал восстанавливать исторические памятники, создавал новые уникальные пространства, вел масштабную благотворительную работу». Пост руководителя ЦКБ «Рубин» ученый оставил в январе 2007 года, когда ему было 80 лет.

Игорь Спасский — Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР и академик РАН. В 2018 году указом президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Согласно открытым данным, Спасский является генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин. Он участвовал в разработке подводных лодок «Кальмар», «Акула», «Дельфин», «Гранит», «Антей» и других.

Кроме того, именно при Спасском ЦКБ ««Рубин» спроектировало по заказу РАО ВСМ первый российский скоростной электропоезд «Сокол»: именно он должен был курсировать между Петербургском и Москвой, однако проект в начале нулевых свернули. Как известно, концессию на строительство ВСМ заключили в 2024 году, состав для него будут производить на «Уральских локомотивах».

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Комментарии
4
263842751
3 сентября 2024, 14:27
Соболезнования родным и близкм, коллегам Игоря Дмитриевича! Был немного знаком с ним, оставлю о нем светлую память!!!
VOROBEJ54
3 сентября 2024, 14:36
Человек советской закалки.Умница.Гений подводного флота! Как жаль..
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