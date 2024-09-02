Над Петербургом наблюдали шкваловый ворот. Смотрите, как это выглядело

Над Петербургом утром 2 сентября можно было наблюдать такое погодное явление, как шкваловый ворот. Обычно он возникает во время грозы на границе атмосферных фронтов. Как это выглядело сегодня, запечатлели камеры Лахта Центра.
«Облака такого вида в наших широтах встречаются редко. Появляются они на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы», — уточнили в пресс-службе Лахта Центра.
Также там рассказали, что из-за смены воздушных потоков более теплые и влажные воздушные массы поднимаются выше. Они закручиваются своеобразным циклоном. В итоге получается структура, напоминающая своим видом стену из облаков
Из-за грозового воротника, накрывшего город в понедельник, некоторые школы были вынуждены перенести праздничные линейки на более позднее время. Завтра, 3 сентября, Северную столицу накроет плотный туман. МЧС предупредило о возможном затруднении движения на дорогах.
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