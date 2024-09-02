Над Петербургом наблюдали шкваловый ворот. Смотрите, как это выглядело

Над Петербургом утром 2 сентября можно было наблюдать такое погодное явление, как шкваловый ворот. Обычно он возникает во время грозы на границе атмосферных фронтов. Как это выглядело сегодня, запечатлели камеры Лахта Центра .

«Облака такого вида в наших широтах встречаются редко. Появляются они на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы», — уточнили в пресс-службе Лахта Центра.

Также там рассказали, что из-за смены воздушных потоков более теплые и влажные воздушные массы поднимаются выше. Они закручиваются своеобразным циклоном. В итоге получается структура, напоминающая своим видом стену из облаков

