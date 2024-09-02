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    Глава Тайваня предложил Китаю забрать земли у России

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    Глава администрации Тайваня Лай Циндэ утверждает, что если Китай хочет вернуть себе контроль над островом, он также должен претендовать на территории, отданные России в 19 веке. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает Reuters.

    Как отметил Циндэ в интервью тайваньским СМИ, если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, то он также должен «вернуть земли России», которые в 19 веке стране передала последняя китайская династия. Он упомянул Айгунский договор 1858 года, согласно которому империя Цин передала Российской империи обширный участок земли на территории, которая сейчас относится к Дальнему Востоку РФ.

    Лай Циндэ уверен, что Китай намерен «аннексировать» Тайвань не ради территориальной целостности.

    «Если это ради территориальной целостности, почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли? <...> Вы можете просить Россию (вернуть землю. — Прим. ред.), но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они не хотят вторгаться на Тайвань по территориальным причинам», — считает глава Тайваня.

    Таким образом, Лай Циндэ отмечает, что КНР своими намерениями по отношению к Тайваню пытается «изменить международный порядок, добиваясь гегемонии».

    При этом правительство Тайваня подчеркивает, что отвергает претензии Китая на их территории, заявляя, что только народ острова может определять свое будущее.

    Ранее власти Китая сообщили о завершении двухдневных военных учений у берегов острова Тайвань, который Пекин рассматривает как свою территорию. При этом китайские военные заявляли ранее, что их учения будут «наказанием за сепаратизм и стремление к независимости».

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