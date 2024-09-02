Глава Тайваня предложил Китаю забрать земли у России

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ утверждает, что если Китай хочет вернуть себе контроль над островом, он также должен претендовать на территории, отданные России в 19 веке. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает Reuters.

Как отметил Циндэ в интервью тайваньским СМИ, если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, то он также должен «вернуть земли России», которые в 19 веке стране передала последняя китайская династия. Он упомянул Айгунский договор 1858 года, согласно которому империя Цин передала Российской империи обширный участок земли на территории, которая сейчас относится к Дальнему Востоку РФ.