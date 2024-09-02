ЦИК разрешила избиркомам в приграничье запрещать фото- и видеосъемку во время голосования

ЦИК РФ разрешила избирательным комиссиям на приграничных территориях России запрещать фото- и видеосъемку во время голосования. В постановлении сказано, что возможность снимать будет только у аккредитованных СМИ, пишет ТАСС.

«Наше постановление предоставляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков», — сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании ЦИК, которое прошло 2 сентября.