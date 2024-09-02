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    ЦИК разрешила избиркомам в приграничье запрещать фото- и видеосъемку во время голосования

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    ЦИК РФ разрешила избирательным комиссиям на приграничных территориях России запрещать фото- и видеосъемку во время голосования. В постановлении сказано, что возможность снимать будет только у аккредитованных СМИ, пишет ТАСС.

    «Наше постановление предоставляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков», — сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании ЦИК, которое прошло 2 сентября.

    Такая мера, по словам Булаева, сможет снизить риски, которые в настоящий момент существуют в ходе избирательной кампании. В первую очередь, ограничения фото- и видеосъемки могут сохранить жизнь и здоровье жителей приграничных регионов.

    «Мы понимаем, что современные технологии позволяют передать в течение доли секунды локацию с описанием или даже с фотографией того, что происходит в этой локации, особенно там, где идут скопления людей», — объясняет Булаев.

    Напомним, что с 6 по 8 сентября выборы пройдут в 83 регионах России, в том числе в Петербурге. В стране изберут губернаторов, муниципальных глав и депутатов. В Курской области и Севастополе 28 августа стартовало досрочное голосование, которое продлится до 5 сентября. Решение о досрочных выборах в этих регионах приняли избирательные комиссии субъектов. ЦИК разрешила досрочно проголосовать в восьми приграничных регионах: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также на территории Крыма и Севастополя.

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