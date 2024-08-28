    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    768мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.48eur102.29

    Досрочное голосование стартует в двух регионах России. В Курской области начнут выбирать губернатора, в Севастополе — депутатов

    271
    3 комментария

    Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и Законодательного собрания Севастополя стартует 28 августа. Жители регионов смогут проголосовать на избирательных участках и на дому.

    Как сообщает «Интерфакс», решение о проведении досрочных выборов с 28 августа приняли избирательные комиссии субъектов. Голосование продлится до 5 сентября.

    «При проведении досрочного голосования будут применяться две из четырех форм голосования, предусмотренных порядком, утвержденным ЦИК России: досрочное голосование в помещении для голосования и досрочное голосование вне помещения для голосования», — цитирует агентство главу Севастопольского избиркома Нину Фаустову.

    Центральная избирательная комиссия России 14 августа разрешила проводить досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также на территории Крыма и Севастополя. Помимо уже озвученных способов избиратели смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах, где нет специальных помещений для голосования или возможности организовать там процедуру.

    Окончательное решение о проведении досрочного голосования принимают избирательные комиссии регионов. Как сообщил «Парламентской газете» зампредседателя ЦИК Николай Булаев такие решения приняты в Курской области на всей ее терриитории, а также на части территорий Севастополя и Брянской области. В последней досрочные выборы решили провести на ряде участков с 30 августа по 5 сентября, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью избирателей.

    С 6 по 8 сентября выборы пройдут в 83 регионах России, в том числе в Петербурге. В городе изберут губернатора и депутатов муниципальных советов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Досрочные выборыКурская областьСевастополь
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    26592706628 Авг 2024 в 01:38
    В Петербурге дебаты между кандидатами в губернаторы не состоялись, потому что на них никто не пришел.

    Вместо утренних дебатов на телеканале «Россия 1 — Санкт-Петербург» в запланированное время показали криминальные новости.
    Как сообщается, это происходит не в первый раз. Предыдущий раунд дебатов между претендентами на пост главы города должен был проходить в эфире «Радио России» в 20:10. Анонс мероприятия был опубликован на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии заранее. Однако вместо этого в эфире рассказывали про гатчинский фестиваль света и читали рассказы Николая Гумилева.

    Двое кандидатов в губернаторы — Сергей Малинкович и Павел Брагин — объяснили, что не смогли найти время для дискуссии из-за высокой занятости.
    Действующий глава Петербурга Александр Беглов не был на дебатах ни с кем из своих соперников и вообще не собирается делать этого...........
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close