Досрочное голосование стартует в двух регионах России. В Курской области начнут выбирать губернатора, в Севастополе — депутатов

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и Законодательного собрания Севастополя стартует 28 августа. Жители регионов смогут проголосовать на избирательных участках и на дому.



Как сообщает «Интерфакс», решение о проведении досрочных выборов с 28 августа приняли избирательные комиссии субъектов. Голосование продлится до 5 сентября.



«При проведении досрочного голосования будут применяться две из четырех форм голосования, предусмотренных порядком, утвержденным ЦИК России: досрочное голосование в помещении для голосования и досрочное голосование вне помещения для голосования», — цитирует агентство главу Севастопольского избиркома Нину Фаустову.



Центральная избирательная комиссия России 14 августа разрешила проводить досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также на территории Крыма и Севастополя. Помимо уже озвученных способов избиратели смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах, где нет специальных помещений для голосования или возможности организовать там процедуру.



Окончательное решение о проведении досрочного голосования принимают избирательные комиссии регионов. Как сообщил «Парламентской газете» зампредседателя ЦИК Николай Булаев такие решения приняты в Курской области на всей ее терриитории, а также на части территорий Севастополя и Брянской области. В последней досрочные выборы решили провести на ряде участков с 30 августа по 5 сентября, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью избирателей.



С 6 по 8 сентября выборы пройдут в 83 регионах России, в том числе в Петербурге. В городе изберут губернатора и депутатов муниципальных советов.

