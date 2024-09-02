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Город Общество Снова в школу. В Петербурге прошли праздничные линейки, смотрите, как это было

Снова в школу. В Петербурге прошли праздничные линейки, смотрите, как это было

6 262
4 комментария

В Петербурге сегодня, 2 сентября, так же, как и по всей стране, прошли праздничные линейки. Для кого-то прозвучал первый звонок. За тем, что происходило во время Дня знаний, наблюдали фотографы «Фонтанки».

По дороге в школу

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Утро первого школьного дня порадовало не всех учащихся своей погодой. Где-то линейки проходили под сопровождение дождя, а где-то дети жмурились от яркого солнца. Ребята помладше не забыли прихватить яркие букеты — популярностью пользовались розы, хризантемы и, конечно, гладиолусы. Также традиционно День знаний сопровождался большими белыми бантами и нарядными ранцами. Старшеклассники оказались более сдержанными в своих образах для начала школьного года. По всей видимости, им не хватило трех месяцев лета. Одна из учащихся решила себе его продлить и прошлась по набережной босиком. Мальчик более младшего возраста спешил на школьный праздник на электросамокате.

Линейка

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Из приятного — очевидно, посещение столовой. В меню в одной из школ сегодня, судя по фотографиям, была каша, бутерброд с сыром, какао и мандарин. Признайтесь, тоже захотелось забежать в школу на такой завтрак?

Особенно сегодняшним днем впечатлены первоклашки. Впервые в школу 2 сентября пошли более 69 тысяч детей. Помимо родителей и учителей, с новым учебным годом ребят поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 2 сентября он посетил отреставрированный лицей № 280 им. М. Ю. Лермонтова. В бывшем Николаевском кавалерийском училище прошли масштабные работы по улучшению внешнего вида здания. Сегодня обновленный лицей распахнул свои двери.

Лицей имени Лермонтова

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Помимо этого лицея Александр Беглов открыл новое здание школы № 717 на улице Дыбенко в Невском районе. В нём смогут учиться 1650 учеников. Губернатор Петербурга уточнил, что в городе начали работать 25 новых школ. В целом в 2024 году будет введено 37 школ.

В некоторых школах из-за утренней непогоды линейки перенесли на более позднее время и в помещения.

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Комментарии
4
Панкихой
2 сентября 2024, 13:51
Оболванят детей.
jfg3322
2 сентября 2024, 14:54
на первом фото фсе ясн...(((
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