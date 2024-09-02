Yonhap: в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Telegram вслед за Францией. Дело связано с распространением фейков сексуального характера на площадке. Об этом 2 сентября сообщило Yonhap со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Как и во Франции, полиция Сеула начала внутреннюю проверку в отношении юридического лица Telegram», — заявили в полиции, отметив, что речь идет о распространении дипфейк-изображений.

По мнению южнокорейских властей, мессенджер также якобы отказывается оказывать содействие в поиске участников преступной деятельности и выдавать информацию об их аккаунтах. В связи с этим правоохранители выразили готовность сотрудничать с французским следствием.

Также известно, что случай стал первым, когда полиция Южной Кореи проводит расследование в отношении данного мессенджера.

По информации местных правоохранителей, с 26 по 29 августа было подано 88 заявлений, связанных с созданием и распространением материалов порнографического характера. К настоящему моменту установлены личности 24 подозреваемых.

Напомним, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в одном из столичных аэропортов Франции. Спустя двое суток стало известно, что Дурова обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе в соучастии в мошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и киберпреступлениях, а также в соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними. Позднее Дурова выпустили под залог в пять миллионов евро. 1 сентября основателя мессенджера впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа, его сопровождала «ассистентка и телохранитель» Юлия Вавилова.