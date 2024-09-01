Уголовное дело по факту наезда ретротрамвая на людей завершено. Полиция назвала виновного

Расследование уголовного дела по факту ДТП с участием трамвая, который наехал на пешеходов на Наличной улице, завершено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 1 сентября.
Инцидент произошел 12 апреля около трех часов дня на Наличной. Как установило следствие, трамвай выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил троих пешеходов: 46-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 41 и 22 лет. В результате аварии женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице. По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
В ходе следствия было проведено множество экспертиз, которые подтвердили, что авария произошла по вине 46-летнего водителя трамвая, уточняют в главке. По данным полиции, водитель не только выбрал небезопасный скоростной режим, но и не проверил работоспособность тормозов транспортного средства, нарушив тем самым должностные инструкции. Водителю предъявлено обвинение, и он полностью признал свою вину.
В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Как ранее писала «Фонтанка», адвокат водителя говорил о том, что вагоны новых трамваев неисправны, а экстренно затормозить помешал сопровождающий.