Уголовное дело по факту наезда ретротрамвая на людей завершено. Полиция назвала виновного

Расследование уголовного дела по факту ДТП с участием трамвая, который наехал на пешеходов на Наличной улице, завершено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 1 сентября.

Инцидент произошел 12 апреля около трех часов дня на Наличной. Как установило следствие, трамвай выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил троих пешеходов: 46-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 41 и 22 лет. В результате аварии женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице. По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения.