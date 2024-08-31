Минздрав: состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжелое

После обстрела Белгорода ВСУ состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое. За жизни двоих борются врачи. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «Состояние 11 пострадавших — тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи», — рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Вчера сообщалось о 37 пострадавших и пяти погибших в результате украинской атаки на Белгород. Утром в субботу стало известно, что количество пострадавших выросло до 46 человек, среди них семеро детей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что ВСУ атаковали город кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир».