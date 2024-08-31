Исчезновение участника СВО в Петербурге стало делом об убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Петербурге пропал рассказавший об избиении участник СВО. 26-летний уроженец Москвы не даёт о себе знать четыре дня.

Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 31 августа, Следком расследует дело по статье «Убийство». Такая квалификация — стандартная практика в случае исчезновения людей. Она не подтверждает гибель, но позволяет расширить полномочия и задействовать все инструменты для розыска.

Телефон молодого человека, который в Петербурге проходил лечение после ранения, выключен с 28 августа. За день до этого он звонил бабушке с улицы Марата и рассказывал об избиении, в частности, говорил о сломанных рёбрах и челюсти. Родственнице известно, что внук по неизвестной причине покинул больницу, где лечился после ранения. Обратился ли он за медицинской помощью после избиения, она не знает. Рассказав о случившемся, он перестал выходить на связь.