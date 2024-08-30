Германия депортировала беженцев в Афганистан. Это первый известный случай на Западе после прихода к власти «Талибана»*

Германия депортировала на родину 28 афганских беженцев — сообщило 30 августа издание Spigel. Это произошло впервые за три года, то есть с момента прихода к власти в Афганистане террористической организации «Талибан». Политики невысылки афганцев на родину придерживались и другие страны Евросоюза, а также США.



Как сообщает Spigel, афганцев из разных земель Германии привезли в аэропорт Лейпцига и отправили чартерным рейсом в Кабул утром 30 августа. Перед вылетом каждому из них дали на руки по тысяче евро.



Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт отметил в разговоре с журналистами, что все 28 человек были осуждёнными преступниками. За какие деяния они были наказаны — не сообщается. По данным информационного агентства DPA, среди высланных были осужденные за изнасилование, поджог и непредумышленное убийство. Как пишет Die Zeit, имели место и преступления, связанные с наркотиками.



Переговоры о депортации напрямую с «Талибаном» Германия не вела, договоренность была достигнута при посредничестве Катара.



Spigel отмечает, что немецкое правительство вело подготовку к депортации несколько месяцев и вспоминает слова канцлера Германии Олафа Шольца, которые он сказал еще прошлой осенью: «Мы должны, наконец, массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии».



Однако сейчас депортацию, вероятно, ускорила история в немецком Золингене: менее чем неделю назад, 24 августа, гражданин Сирии напал с ножом на посетителей местного фестиваля, в результате погибли три человека. Позже выяснилось, что его должны были депортировать из Германии еще три года назад.



Spigel со ссылкой на свои источники отмечает, что власти Германии ведут переговоры с Узбекистаном и другими странами-соседями Афганистана, чтобы в будущем осуществлять депортации в сотрудничестве с ними.



Осенью 2021 года, после вывода из Афганистана войск НАТО и прихода к власти в стране талибов, Германия запустила профильную программу по приёму афганцев у себя. Замысел был в том, чтобы принять несколько тысяч человек из числа уязвимых групп, однако, по данным «Репортеров без границ», за первые два года смогли въехать в Германию по этой программе только 13 человек.



Депортация 30 августа — первый известный случай депортации афганцев из стран Запада за три года. Ранее сообщалось только о проблемах во время ожидания американских и британских виз в третьих странах. В частности, афганские активисты рассказывали о высылке претендентов на помощь из Пакистана, где они вынуждены были находится в ожидании документов. Среди депортированных рисковали оказаться и те, кто сотрудничал с западными властями и военными до вывода их войск из Афганистана — для них возвращение на родину представляет смертельную опасность.



ООН призывала Пакистан, как и другие страны, не депортировать людей в Афганистан, пока там опасная обстановка.

«Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, в случае возвращения в Афганистан подвергнутся серьезному риску нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение», — заявляла представитель управления верховного комиссара ООН Равина Шамсадани. Позиция ООН заключалась в том, что в Афганистане при власти «Талибана» высокому риску подвергаются жизни активных сторонников гражданского общества, правозащитников, бывшие чиновников и сотрудников служб безопасности, женщин.