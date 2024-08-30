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    В Болгарии объявленного в международный розыск российского мошенника задержали в курортном комплексе «Санкт-Петербург»

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    Гражданин России, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении банковских и имущественных махинаций, был задержан в болгарском городе Варна на территории курортного комплекса «Санкт-Петербург» и помещен под домашний арест. Об этом стало известно 30 августа из сообщения Болгарского телеграфного агентства.

    Отмечается, что задержание произошло еще в среду, 28 августа, а в пятницу суд в Варне принял решение о помещении россиянина под 40-дневный домашний арест. Отмечается, что у задержанного есть, помимо российского, еще и канадское гражданство.

    Во время нахождения под домашним арестом подозреваемый в совершении махинаций должен будет постоянно носить специальное электронное устройство, определяющее его местонахождение.

    На родине ему грозит 10-летнее заключение. Власти РФ уже подтвердили, что готовят требование об экстрадиции.

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    ВарнаБолгарияАрестМахинацииИнтерполМеждународный розыск
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