В Болгарии объявленного в международный розыск российского мошенника задержали в курортном комплексе «Санкт-Петербург»

Гражданин России, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении банковских и имущественных махинаций, был задержан в болгарском городе Варна на территории курортного комплекса «Санкт-Петербург» и помещен под домашний арест. Об этом стало известно 30 августа из сообщения Болгарского телеграфного агентства.

Отмечается, что задержание произошло еще в среду, 28 августа, а в пятницу суд в Варне принял решение о помещении россиянина под 40-дневный домашний арест. Отмечается, что у задержанного есть, помимо российского, еще и канадское гражданство.