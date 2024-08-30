В Петербурге запросили дополнительно 20 млрд рублей на ремонт дорог

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры запросил по 6,6 млрд рублей на каждый из следующих трех лет на ремонт улиц. Это позволит наконец снизить число плохих дорог до 15%.



Доппотребность в финансировании КРТИ назвал на нулевых чтениях бюджета 30 августа. В базовом проекте бюджета значится 15,1 млрд, 16,9 млрд и 11,2 млрд. В случае дополнительных выделений КРТИ намерен нарастить долю дорог в нормативном состоянии с 81,72% в 2025 году до 85% в 2027-м.

На капремонт дорог заложено по 2 млрд ежегодно, КРТИ запрашивает дополнительно 1 млрд, 3,4 млрд и 2,3 млрд. На ремонт трамвайных путей — 2 млрд на 3 года в дополнение к 12 млрд, уже согласованным.