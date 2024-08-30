    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 27

    3 м/с, южн

    768мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.45eur101.77

    В Петербурге запросили дополнительно 20 млрд рублей на ремонт дорог

    434
    2 комментария

    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры запросил по 6,6 млрд рублей на каждый из следующих трех лет на ремонт улиц. Это позволит наконец снизить число плохих дорог до 15%.

    Доппотребность в финансировании КРТИ назвал на нулевых чтениях бюджета 30 августа. В базовом проекте бюджета значится 15,1 млрд, 16,9 млрд и 11,2 млрд. В случае дополнительных выделений КРТИ намерен нарастить долю дорог в нормативном состоянии с 81,72% в 2025 году до 85% в 2027-м.

    На капремонт дорог заложено по 2 млрд ежегодно, КРТИ запрашивает дополнительно 1 млрд, 3,4 млрд и 2,3 млрд. На ремонт трамвайных путей — 2 млрд на 3 года в дополнение к 12 млрд, уже согласованным.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в городе считают долю ненормативных дорог и как объясняют их состояние.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close