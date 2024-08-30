Остались одни единороссы. Суд снял с выборов почти всех альтернативных кандидатов в Адмиралтейском округе

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ленинский районный суд в Петербурге снял с выборов десятерых кандидатов от «Справедливой России» в Адмиралтейском округе. Им вменили подкуп избирателей — муниципальные подарки первоклассникам ко Дню знаний. Аналогичные иски и жалобы в городе уже подавали, но в отличии от Адмиралтейского нарушений там не нашли. В одном из округов этого муниципалитета в результате не осталось альтернативных кандидатов — только представители «Единой России». По данным «Фонтанки», теперь в избиркоме ищут варианты, как вернуть кандидатов обратно.



Адмиралтейский округ в одноименном районе Петербурга стал своего рода феноменом на этих выборах. Муниципалы позже остальных объявили голосование, депутаты, до этого 5 лет представлявшие «Единую Россию», из партии вышли, а проверяющие органы в этот момент вспомнили, что за несколько месяцев до контрольно-счетной палатой были найдены какие-то нарушения.

Случайностью или совпадением это назвать сложно. А те, кто следит за городской политикой, и вовсе уверены, что дело — в личности депутата Госдумы Сергея Соловьева (именно его зять, Евгений Барканов, пока ещё возглавляет Адмиралтейский округ). Соловьева связывают с бывшим спикером заксобрания Вячеславом Макаровым, ныне тоже депутатом Госдумы. И если уж совсем упрощать, то собака зарыта даже не конфликтах и критике, а в разном подходе — при Макарове депутаты местного и городского уровня были более самостоятельными, теперь же — партийные функционеры работают в районных администрациях, а кандидатами в депутаты отправляют директоров школ и врачей поликлиник.



Почти все так или иначе связанные с Макаровым и Соловьевым депутаты праймериз «Единой России» проиграли. Евгений Барканов и его команда смогли договориться со «Справедливой Россией» и выдвинуться на выборы от неё.

Регистрация шла натужно. Николая Крылова и Геннадия Никонова, глав местной администрации и муниципального учреждения Адмиралтейского округа, сначала не хотели допускать до выборов, заявляя об ошибках. Дошло даже до крови — Крылову пришлось обращаться в травму после того, как председатель избиркома хлопнул дверью. Но в итоге документы приняли и кандидатов зарегистрировали.



Желающих участвовать в выборах в Адмиралтейском округе в целом было немного. Однако почти всем, кроме кандидатов от «Единой России» и «Справедливой», а также одного самовыдвиженца, отказали (в том числе и в прошлом Борису Вишневскому — Виктору Быкову). За 8 дней до выборов (после этого срока иски подавать нельзя) вечером в электронную почту кандидатов от «СР» поступил иск от их соперников.

В суд обратилась замгендиректора Жилкомсервиса №2 Светлана Чедрик и и заведующая детсадом №8 Светлана Смольникова, выдвинутые от «Единой России». В иске указано, что кандидаты использовали большие денежные средства, чем могут по закону, подкупали избирателей, вручая подарки первоклассникам, нарушали авторские права при агитации (не спрашивали жителей, которым выдавали подарки, о согласии на фото). Главным доказательством было использование тэга #командаБарканова. Например, говорится в иске, после объявления выборов в соцсетях муниципалитета призвали поддержать команду Барканова. И затем другие сообщения о деятельности муниципалитета сопровождались этим тегом, что, по мнению истцов, создавало положительный образ кандидатов.



Как именно тэг может быть агитацией, пытался в суде выяснить у юристов, представлявших иск, Иван Попов из «Справедливой России». Он же представлял и кандидатов. «Сам по себе тэг не агитирует. Но он объединяет в агитационное пространство. С помощью этой фразы объединены все агитационные материалы».

Попов представил план экскурсий муниципалитета, закупок подарков — все они были запланированы задолго до выборов. Судья даже уточнил у истца: «Вы считаете, что муниципалитет во время выборов работать не должен?» представитель кандидатов от «Единой России» согласился, что должен.



«Единороссов» поддержала избирательная комиссия №1, а также прокуратура. Там пришли к выводу, что «кандидаты призывали за себя голосовать, используя словосочетание «команда Барканова»». В итоге иск суд удовлетворил и снял десятерых кандидатов с выборов.

Решение в силу ещё не вступило, однако, когда и если это произойдет, то в Адмиралтейском округе останется 11 кандидатов на 10 мест. Помимо единороссов в одном из округов баллотируется самовыдвиженец Александр Федосеенко — директор школы №225. В другом округе конкуренции не будет вовсе.



В таком случае выборы состояться не могут — они будут неконкурентными. По идее, говорят юристы, в этой ситуации применяется норма 67-го закона:

«Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или равным ему, голосование в таком избирательном округе откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов».

Будет ли в этом случае так, пока неизвестно — собеседники «Фонтанки» говорят, что в избиркоме могут подать апелляцию и восстановить кого-то из кандидатов.



К слову, всего за эти выборы в судах Петербурга, по данным пресс-секретаря судов Дарьи Лебедевой, зарегистрировано 336 исков об оспаривании действий избиркомов, рассмотрено 327 исков. Ещё один иск рассмотрели уже после того, как опубликовали эту статистику. В округе Правобережный просили снять с выборов главу муниципалитета Николая Беляева, который, по мнению истцов, злоупотреблял служебным положением и агитировал в свою пользу. Однако в отличие от Адмиралтейского округа суд истцам отказал. Не может добиться от избиркома ответа на жалобу и Дмитрий Архипов, который заметил в подъездах домов плакаты без указания на оплаченную агитацию «Команда МО Пискаревка», где указаны только депутаты, представляющие «Единую Россию».

