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    Бывших единороссов, которых не хотели пускать на муниципальные выборы в Адмиралтейском округе, зарегистрировали кандидатами

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    Территориальная избирательная комиссия № 1 Адмиралтейского района зарегистрировала кандидатами на выборах Николая Крылова и Геннадия Никонова, выдвинутых «Справедливой Россией». Об этом «Фонтанке» сообщили кандидаты 8 июля.

    Как ранее писала «Фонтанка», главам местной администрации Крылову и муниципального учреждения Никонову выдали протоколы, согласно которым их документы собраны с недостатками. Однако с какими именно — не сообщили. Один из кандидатов попытался узнать у председателя избирательной комиссии о причинах, но погнавшись за ним, оказался в травме.

    Накануне вечером Никонова и Крылова всё же зарегистрировали. По словам Крылова, причины, по которым к ним были претензии, так и не озвучили. «Мы предположили, что могли быть проблемы со справками с работы, и принесли их в новом формате. У нас было несколько справок с разными подписями — принесли в итоге все», — сказал кандидат.

    Оба кандидата идут на выборы в команде Евгения Барканова, зятя бывшего вице-спикера Заксобрания Сергея Соловьева. Команда Барканова проиграла праймериз и вышла из «Единой России», раскритиковав партию.

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    Комментарии 1

    iayaaz08 Июл 2024 в 15:39
    всех единоросов щедро напоить медным купоросом (готов даже скинуться на данное пойло)...
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