Бывших единороссов, которых не хотели пускать на муниципальные выборы в Адмиралтейском округе, зарегистрировали кандидатами

Территориальная избирательная комиссия
Как ранее писала «Фонтанка», главам местной администрации Крылову и муниципального учреждения Никонову выдали протоколы, согласно которым их документы собраны с недостатками. Однако с какими именно — не сообщили. Один из кандидатов попытался узнать у председателя избирательной комиссии о причинах, но погнавшись за ним, оказался в травме.
Накануне вечером Никонова и Крылова всё же зарегистрировали. По словам Крылова, причины, по которым к ним были претензии, так и не озвучили. «Мы предположили, что могли быть проблемы со справками с работы, и принесли их в новом формате. У нас было несколько справок с разными подписями — принесли в итоге все», — сказал кандидат.
Оба кандидата идут на выборы в команде Евгения Барканова, зятя бывшего вице-спикера Заксобрания Сергея Соловьева. Команда Барканова проиграла праймериз и вышла из «Единой России», раскритиковав партию.