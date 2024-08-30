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Бизнес FT: в 2023 году убытки Telegram составили 173 млн долларов

FT: в 2023 году убытки Telegram составили 173 млн долларов

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1 комментарий

В 2023 году чистый убыток Telegram составил 173 миллиона долларов, а выручка — 342 миллиона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет. Частично компенсировать потери удалось с помощью цифровых активов — например, Toncoin.

По данным издания, в прошлом году цифровые активы Telegram стоили около 400 миллионов долларов. В текущем году компания продала Toncoin примерно за 244 миллиона. Но из-за задержания Павла Дурова стоимость этого актива упала почти на 20%.

FT, ссылаясь на экспертов, пишет, что судебное расследование во Франции может помешать Telegram организовать процесс размещения акций (IPO). Инвесторы могут отказаться вкладываться в мессенджер. Весной текущего года Дуров заявлял, что заинтересованные лица оценивали Telegram в 30 миллиардов долларов.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Он находился под стражей 96 часов. После этого ему предъявили обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. В итоге Дурова поместили под судебный надзор, изъяв все паспорта.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
30 августа 2024, 14:29
А Газпрома?
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