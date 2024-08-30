    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    769мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.45eur101.77

    Смерть пациента после удаления миндалин в «СМ-Клинике» стала уголовным делом

    4706
    4 комментария

    Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 20-летнего пациента с удаленными миндалинами. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба главного городского управления.

    «С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении ГСУ СК по Петербургу.

    Судмедэкспертам предстоит выяснить, от чего на самом деле умер пациент.

    20-летний пациент «СМ-Клиники» скончался спустя несколько дней после проведения операции на миндалинах. У молодого человека поднялась температура, открылось кровотечение. 28 августа он попал в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. Главный врач медицинского учреждения заявил «Фонтанке», что поможет родственникам умершего.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close