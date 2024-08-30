Смерть пациента после удаления миндалин в «СМ-Клинике» стала уголовным делом

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 20-летнего пациента с удаленными миндалинами. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба главного городского управления.
«С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении ГСУ СК по Петербургу.
Судмедэкспертам предстоит выяснить, от чего на самом деле умер пациент.
20-летний пациент «СМ-Клиники» скончался спустя несколько дней после проведения операции на миндалинах. У молодого человека поднялась температура, открылось кровотечение. 28 августа он попал в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. Главный врач медицинского учреждения заявил «Фонтанке», что поможет родственникам умершего.