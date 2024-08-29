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    Температура, боль и кровотечение. Как умирал 20-летний петербуржец после удаления миндалин

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    Накануне вечером в частной клинике на Дунайском проспекте скончался 20-летний пациент. Молодой человек перенес операцию на миндалины, но что-то пошло не так. Что именно — выясняют прокуратура Фрунзенского района и СК. «Фонтанка» 29 августа узнала подробности.

    Операцию пациенту, по данным источника, проводила 30-летняя специалистка из Москвы. Доктор окончила в 2021 году Первый мед, а до этого — Московский медико-стоматологический университет. 22 августа она удалила молодому человеку обе миндалины под общим наркозом. Операция длилась около получаса, сутки пациент провел в стационаре, после чего выписался.

    27 августа прооперированный пожаловался на высокую температуру и дискомфорт в животе. Он выслал фотографии горла врачу, на снимках она увидела что-то похожее на герпес, пригласила на осмотр 28 августа, выписав лекарство. Помимо этого доктор рекомендовала больному обратиться к гастроэнтерологу.

    Утром 28 августа пациент пришел на осмотр. Молодой человек сказал, что температуры у него уже нет, но дискомфорт в животе по-прежнему имеется. На следующий день он явился к гастроэнтерологу, получил рекомендации и ушел. Но спустя час пациент позвонил отоларингологу и рассказал, что у него из горла идет кровь. Доктор сказала срочно ехать в клинику.

    Больной приехал с матерью самостоятельно, в горле у него обнаружили сгусток крови. Пациент поднялся в стационар, где ему начали проводить кровоостанавливающую терапию: ставили капельницу и прикладывали холод к шее. Вскоре у молодого человека началась рвота с кровью, его увезли в операционную, где выяснилось, что кровит не горло. После операции пациента поместили в реанимацию, где его пытались вернуть к жизни около 50 минут, действия врачей успехом не увенчались.

    Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

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