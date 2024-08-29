Температура, боль и кровотечение. Как умирал 20-летний петербуржец после удаления миндалин

Накануне вечером в частной клинике на Дунайском проспекте скончался 20-летний пациент. Молодой человек перенес операцию на миндалины, но что-то пошло не так. Что именно — выясняют прокуратура Фрунзенского района и СК. «Фонтанка» 29 августа узнала подробности.

Операцию пациенту, по данным источника, проводила 30-летняя специалистка из Москвы. Доктор окончила в 2021 году Первый мед, а до этого — Московский медико-стоматологический университет. 22 августа она удалила молодому человеку обе миндалины под общим наркозом. Операция длилась около получаса, сутки пациент провел в стационаре, после чего выписался.



27 августа прооперированный пожаловался на высокую температуру и дискомфорт в животе. Он выслал фотографии горла врачу, на снимках она увидела что-то похожее на герпес, пригласила на осмотр 28 августа, выписав лекарство. Помимо этого доктор рекомендовала больному обратиться к гастроэнтерологу.



Утром 28 августа пациент пришел на осмотр. Молодой человек сказал, что температуры у него уже нет, но дискомфорт в животе по-прежнему имеется. На следующий день он явился к гастроэнтерологу, получил рекомендации и ушел. Но спустя час пациент позвонил отоларингологу и рассказал, что у него из горла идет кровь. Доктор сказала срочно ехать в клинику.

