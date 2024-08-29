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Происшествия 20-летний пациент петербургской частной клиники умер на руках у медиков после удаления миндалин

20-летний пациент петербургской частной клиники умер на руках у медиков после удаления миндалин

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13 комментариев

Пациент частной клиники на Дунайском проспекте в Петербурге умер после операции по удалению миндалин. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 августа.

Накануне вечером в полицию позвонила администратор медицинского учреждения. Она сообщила, что в клинике скандал. Приехавший на место наряд обнаружил труп 20-летнего уроженца Азербайджана, ныне гражданина РФ. Было установлено, что молодому человеку вырезали миндалины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проверку проводит СК.

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Комментарии
14
NSE
29 августа 2024, 08:55
Чем ему миндалины то помешали, это совсем не лишний орган.
Dyatel
29 августа 2024, 08:30
Реклама СМ-клиники, видимо
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