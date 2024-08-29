20-летний пациент петербургской частной клиники умер на руках у медиков после удаления миндалин

Пациент частной клиники на Дунайском проспекте в Петербурге умер после операции по удалению миндалин. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 августа.



Накануне вечером в полицию позвонила администратор медицинского учреждения. Она сообщила, что в клинике скандал. Приехавший на место наряд обнаружил труп 20-летнего уроженца Азербайджана, ныне гражданина РФ. Было установлено, что молодому человеку вырезали миндалины.



Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проверку проводит СК.

