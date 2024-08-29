«Начнем плотно взаимодействовать». Клиника прокомментировала смерть петербуржца после удаления гланд

Фото: istockphoto.com Поделиться Поделиться





Родственникам 20-летнего пациента, скончавшегося после удаления миндалин в клинике на Дунайском проспекте, будет оказана необходимая помощь. Об этом 29 августа рассказал «Фонтанке» генеральный директор клиники «СМ-Клиника Северо-Запад» Андрей Смыслов.

«Безусловно, мы всегда участвуем, если есть где-то какая-то [необходимость]. Сейчас надо, чтобы немножко спала эмоциональная составляющая первых часов, и после этого начнем плотно взаимодействовать», — сообщил Андрей Смыслов.

По его словам, сама по себе операция по удалению миндалин не очень сложная, за исключением того, что она обладает определенными рисками, связанными с физиологией конкретных людей.

Гендиректор «СМ-Клиника Северо-Запад» подчеркнул, что судьба лечащего врача решится только после окончания следствия. «Я никоим образом не заинтересован кого-то от чего-то пытаться защитить. Если человек виновен, то, безусловно, он должен быть наказан, и, естественно, должно быть сделано так, чтобы он больше не подходил к пациентам, но это должно быть как минимум обосновано», — заключил глава клиники.

Как стало известно «Фонтанке», 22 августа доктор из Москвы удалила молодому человеку обе миндалины под общим наркозом, через сутки его выписали. 27 числа пациент пожаловался на высокую температуру и дискомфорт в животе. На снимках, которые молодой человек выслал врачу, медик увидела признаки герпеса, и пригласила на осмотр 28 августа , назначив при этом лекарство. Также доктор рекомендовала больному посетить гастроэнтеролога. Он так и сделал. Спустя час после посещения клиники молодой человек позвонил отоларингологу и рассказал, что у него из горла идет кровь. Уже в стационаре у него началась рвота с кровью, его увезли в операционную, где выяснилось, что кровит не горло. В итоге мужчина скончался.

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку, в ходе которой будут «установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства при оказании медицинских услуг». Проверку также проводит городской Следственный комитет, который видит в произошедшем признаки преступления, предусмотренного 238-й статьей УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).