Кабмин продлит упрощенный порядок ввоза иностранных товаров в РФ

Упрощенный порядок маркировки и сертификации иностранных товаров, в отношении которых установлены меры технического регулирования, будет продлен на год. Такое решение приняли в Правительстве РФ, пишут « Ведомости » в пятницу, 30 августа.

Отмечается, что упрощенный порядок позволяет производителям и экспортерам товаров предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований. После того, как товар выводят на рынок, производитель обязан в течение полугода подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или российского законодательства. Такой порядок позволяет экономить время на прохождение процедуры сертификации. По словам председателя Кабмина Михаила Мишустина, мера позволяет не задерживать появление новых товаров на полках и крайне необходима в период западных санкций.

Впервые правительство разрешило упрощенный порядок в марте 2022 года. Тогда были внесены изменения в приложение № 18 к постановлению правительства «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Срок действия упрощенного порядка уже продлевался и заканчивается 1 сентября 2024 года.

К слову, в феврале 2023 года Минпромторг предложил запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям. Однако упрощенный порядок ввоза электронных устройств в РФ неоднократно продлевался.