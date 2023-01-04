Правительство продлило упрощенный ввоз электроники в Россию на фоне санкций до конца 2023 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка ввоза электронных устройств в Россию на фоне санкций до конца 2023 года. Об этом 4 января сообщает пресс-служба правительства.



Упрощенный порядок ввоза подразумевает, что уведомление о нотификации оборудования выдают не изготовители, а отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. К таким устройствам, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

