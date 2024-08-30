В Ленобласти планируют сократить период летних отключений горячей воды

В Ленобласти горячую воду в следующие три года во время летней профилактики планируют отключать только на неделю. Об этом 30 августа сообщает администрация региона.



«Сейчас допустимый срок безостановочного проведения планово-профилактических мероприятий — две недели. В течение трех последующих лет планируем выйти на недельный срок отключения горячей воды», — сказал председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.



Переход с двух недель отключения на одну будет проходить в населенных пунктах Ленобласти поэтапно.



На заседании отопительного штаба региона также обсуждали переход на единые стандарты и схемы теплоснабжения. Это позволит уменьшить документальную нагрузку, а также время, которое затрачивается на обслуживание сетей.

