В Ленобласти планируют сократить период летних отключений горячей воды

В Ленобласти горячую воду в следующие три года во время летней профилактики планируют отключать только на неделю. Об этом
«Сейчас допустимый срок безостановочного проведения планово-профилактических мероприятий — две недели. В течение трех последующих лет планируем выйти на недельный срок отключения горячей воды», — сказал председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.
Переход с двух недель отключения на одну будет проходить в населенных пунктах Ленобласти поэтапно.
На заседании отопительного штаба региона также обсуждали переход на единые стандарты и схемы теплоснабжения. Это позволит уменьшить документальную нагрузку, а также время, которое затрачивается на обслуживание сетей.
Несколько дней назад глава комитета по энергетике Петербурга Станислав Протасов рассказал, что за время испытаний на городских теплосетях обнаружено порядка 1800 дефектов.