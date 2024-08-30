В Петербурге полиция задержала двух хулиганов, забавлявшихся стрельбой

Сразу два мужчины, развлекавших себя стрельбой, попались в руки полиции накануне. В одном случае оружие было охолощенным, в другом — пневматическим. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 30 августа.



Так, на рассвете в четверг в экстренные службы позвонила жительница Шушар и рассказала, что на территории Ленсоветовский, 13, пьяный мужчина стреляет из пистолета по пустым банкам. Прибывшие на место патрульные задержали 22-летнего жителя Колпино с пневматикой. Оружие изъяли, колпинца определили в камеру, составив протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

