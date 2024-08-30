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    В Петербурге полиция задержала двух хулиганов, забавлявшихся стрельбой

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    Сразу два мужчины, развлекавших себя стрельбой, попались в руки полиции накануне. В одном случае оружие было охолощенным, в другом — пневматическим. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 30 августа.

    Так, на рассвете в четверг в экстренные службы позвонила жительница Шушар и рассказала, что на территории Ленсоветовский, 13, пьяный мужчина стреляет из пистолета по пустым банкам. Прибывшие на место патрульные задержали 22-летнего жителя Колпино с пневматикой. Оружие изъяли, колпинца определили в камеру, составив протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Вечером того же дня в полицию сообщили о стрельбе у дома 89 по Северному проспекту.

    «Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 36-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Нарушитель доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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