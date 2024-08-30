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    28 дней комы и смерть. После обрушения дома в Нижнем Тагиле умерла 12-летняя девочка

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    Число погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек, из них шестеро – дети. Одиннадцатой жертвой стала 12-летняя девочка Полина. Она провела в коме 28 дней и скончалась в больнице, сообщает E1.RU.

    12 августа в Минздраве региона, сообщая о состоянии пострадавших, рассказывали о двух детях: одного на тот момент готовили к выписке, а второй находился в стабильно тяжелом состоянии — судя по всему, речь шла о Полине.

    1 августа в Нижнем Тагиле -за взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома. По одной из версий, очаг взрыва находился в квартире на втором этаже, где в это время были дети. Сразу погибли 10 человек, половина из них — дети. Пострадавших было 26 человек. Поисково-спасательная операция продолжалась до 3 августа, вытащить из-под завалов живыми удалось 15 человек.

    Обвинение предъявлено сотрудникам газовой службы. Двум слесарям, Александру Алимову и Александре Ерыкиной, и их мастеру Максиму Гривскому суд избрал домашний арест. По версии следствия, из-за ненадлежащего технического обслуживания оборудования, которое провели обвиняемые, в доме скопилась и воспламенилась газовоздушная смесь.

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    Взрыв в Нижнем ТагилеВзрыв газаНижний ТагилОбрушение
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