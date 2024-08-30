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    Маск пообещал сделать интернет Starlink в Бразилии временно бесплатным

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    Илон Маск заявил, что интернет от компании Starlink (входит в SpaceX) в Бразилии будет бесплатным до конца разбирательства с властями страны из-за блокировки счетов компании.

    Бизнесмен пояснил, что Starlink сейчас не может получить плату, но не хочет никого отключать. При этом многие больницы и дистанционные школы зависят от интернета Starlink.

    В середине августа соцсеть X объявила о закрытии своего бразильского офиса, обвинив правительство страны в цензуре из-за требований о блокировке аккаунтов. В конце августа счета Starlink Holding в Бразилии заморозили из-за отсутствия в стране юридического представителя Х. В Х заявили, что отказываются выполнять «незаконные приказы» суда и ожидают своей блокировки в Бразилии. Маск подчеркивает, что принадлежащие ему Х и Starlink — две юридически разные компании, поэтому решение бразильского суда незаконно.

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