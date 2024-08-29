В первые дни сентября для водителей закроют проспект Гагарина и набережную Лейтенанта Шмидта

Два мероприятия добавят перекрытий в Петербурге 1 и 2 сентября. Одно связано с началом учебного года, другое посвящено городскому транспорту.



С 0:00 до 13:00 1 сентября для проведения фестиваля «Транспорт большого города» на проспекте Юрия Гагарина от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы будет запрещено парковаться, сообщает 29 августа комитет по транспорту Петербурга. А с 13:00 до 20:00 этот же участок закроют для проезда. В рамках мероприятия будет работать выставка инновационного и ретротранспорта.

А 2 сентября изменения ждут водителей на Васильевском острове. Для проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение по набережной Лейтенанта Шмидта от 20–21-й линий В.О. до 22–23-й линий В.О.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга







Напомним, что утром 31 августа несколько улиц на Васильевском перекроет День первокурсника. Кроме того, до 2 сентября схему движения в центре Петербурга будет менять благотворительное мероприятие «Будь с городом».