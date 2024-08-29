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Город В первые дни сентября для водителей закроют проспект Гагарина и набережную Лейтенанта Шмидта

В первые дни сентября для водителей закроют проспект Гагарина и набережную Лейтенанта Шмидта

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2 комментария

Два мероприятия добавят перекрытий в Петербурге 1 и 2 сентября. Одно связано с началом учебного года, другое посвящено городскому транспорту.

С 0:00 до 13:00 1 сентября для проведения фестиваля «Транспорт большого города» на проспекте Юрия Гагарина от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы будет запрещено парковаться, сообщает 29 августа комитет по транспорту Петербурга. А с 13:00 до 20:00 этот же участок закроют для проезда. В рамках мероприятия будет работать выставка инновационного и ретротранспорта.

А 2 сентября изменения ждут водителей на Васильевском острове. Для проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение по набережной Лейтенанта Шмидта от 20–21-й линий В.О. до 22–23-й линий В.О.

Напомним, что утром 31 августа несколько улиц на Васильевском перекроет День первокурсника. Кроме того, до 2 сентября схему движения в центре Петербурга будет менять благотворительное мероприятие «Будь с городом».

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Комментарии
2
pgrad
29 августа 2024, 22:10
В день знаний надо за партами сидеть, а не улицы перекрывать.
Leningradas_Velns
29 августа 2024, 22:11
Вот, счастья привалило! А крестный ход по Невскому, через Каменноостровский, до Савушкина, слабо? (не нравится Савушкина, тогда можно к Московским воротам и до Ленинского)
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