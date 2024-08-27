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    Центр Петербурга у Дворцовой площади закроют для водителей на вечер

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    4 комментария

    Ряд улиц в центре Петербурга закроют 30 августа для проведения социально-благотворительного мероприятия «Будь с городом». А ограничения для парковки начнут действовать уже с 28-го числа и продлятся до начала сентября.

    По информации комитета по транспорту, перекрывать движение будут в два этапа:

    • с 0:00 до 23:59 30 августа — на Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • с 17:00 до 23:00 30 августа — на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, в Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до Гороховой улицы и в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой.

    Помимо этого, будет действовать запрет остановки транспорта:

    • с 0:00 28 августа до 23:59 2 сентября — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • с 0:00 до 23:59 30 августа — на Малой Морской улице от Невского проспекта до дома 5, литера А, и на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Вознесенского проспекта.

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    Комментарии 4

    altnec27 Авг 2024 в 21:49
    Облава.
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