Центр Петербурга у Дворцовой площади закроют для водителей на вечер

Ряд улиц в центре Петербурга закроют 30 августа для проведения социально-благотворительного мероприятия «Будь с городом». А ограничения для парковки начнут действовать уже с 28-го числа и продлятся до начала сентября.



По информации комитета по транспорту, перекрывать движение будут в два этапа: