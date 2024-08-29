Акция «Дети вместо цветов» поможет 9-летней Насте встать на ноги

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» приглашает всех, кто еще не успел, присоединиться к акции «Дети вместо цветов» и помочь девятилетней Насте, у которой тяжелое заболевание.



Напомним, акция проходит в преддверии Дня знаний. Впервые она состоялась в 2015 году в Москве. Ее суть проста: подарить учителю на 1 Сентября один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в благотворительную организацию. За годы существования акция стала одной из самых масштабных в России.

