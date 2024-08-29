Акция «Дети вместо цветов» поможет 9-летней Насте встать на ноги

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» приглашает всех, кто еще не успел, присоединиться к акции «Дети вместо цветов» и помочь девятилетней Насте, у которой тяжелое заболевание.
Напомним, акция проходит в преддверии Дня знаний. Впервые она состоялась
Фонд «Алёша» в этом году проводит акцию в поддержку своей подопечной Насти Макиенко. У девочки редкое заболевание — spina bifida. Ей требуется сложная двухэтапная операция на тазобедренных суставах, после чего, по прогнозам врачей, она сможет самостоятельно ходить. Сейчас Настя передвигается с ходунками, но без операции она будет прикована к инвалидному креслу до конца жизни. Только стоимость лечения для семьи неподъемная — девять миллионов рублей. Фонд открыл сбор средств, и на данный момент собрано
«Благодаря акции ребенок запомнит, что хорошие поступки — неотъемлемая часть жизни, а добро — это не что-то из учебника, а что-то из сердца! А еще он почувствует, что доброта действительно меняет мир к лучшему. Только представьте: сотни тысяч школьников из сотен городов и сел России объединятся Первого сентября для того, чтобы помочь девочке попасть на операцию. Разве это не меняет мир к лучшему?» — говорят в фонде.
О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте БФ «Алёша». Также там можно прочитать историю Насти.
В прошлом году благодаря акции фонд смог оказать помощь Далиле Левичевой, которая живет во Всеволожске. У девочки диагностировали смертельное заболевание — апластическую анемию. С помощью школьников было собрано более