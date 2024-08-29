    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    770мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.44eur102.08

    Акция «Дети вместо цветов» поможет 9-летней Насте встать на ноги

    702
    1 комментарий
    Фото: предоставлено БФ «Алёша»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургский благотворительный фонд «Алёша» приглашает всех, кто еще не успел, присоединиться к акции «Дети вместо цветов» и помочь девятилетней Насте, у которой тяжелое заболевание.

    Напомним, акция проходит в преддверии Дня знаний. Впервые она состоялась в 2015 году в Москве. Ее суть проста: подарить учителю на 1 Сентября один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в благотворительную организацию. За годы существования акция стала одной из самых масштабных в России.

    Фонд «Алёша» в этом году проводит акцию в поддержку своей подопечной Насти Макиенко. У девочки редкое заболевание — spina bifida. Ей требуется сложная двухэтапная операция на тазобедренных суставах, после чего, по прогнозам врачей, она сможет самостоятельно ходить. Сейчас Настя передвигается с ходунками, но без операции она будет прикована к инвалидному креслу до конца жизни. Только стоимость лечения для семьи неподъемная — девять миллионов рублей. Фонд открыл сбор средств, и на данный момент собрано уже 80% от необходимой суммы.

    Фото: предоставлено БФ «Алёша»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Благодаря акции ребенок запомнит, что хорошие поступки — неотъемлемая часть жизни, а добро — это не что-то из учебника, а что-то из сердца! А еще он почувствует, что доброта действительно меняет мир к лучшему. Только представьте: сотни тысяч школьников из сотен городов и сел России объединятся Первого сентября для того, чтобы помочь девочке попасть на операцию. Разве это не меняет мир к лучшему?» — говорят в фонде.

    О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте БФ «Алёша». Также там можно прочитать историю Насти.

    В прошлом году благодаря акции фонд смог оказать помощь Далиле Левичевой, которая живет во Всеволожске. У девочки диагностировали смертельное заболевание — апластическую анемию. С помощью школьников было собрано более 17,5 млн рублей на лечение Далилы.

    Фото: предоставлено БФ «Алёша»
    Фото: предоставлено БФ «Алёша»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1