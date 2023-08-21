Акция «Дети вместо цветов» поможет 10-летней Далиле из Всеволожска в борьбе с недугом

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В России в преддверии Дня знаний благотворительные организации проводят акцию «Дети вместо цветов», ставшую уже традиционной. На протяжении нескольких лет благодаря этой акции сотни маленьких россиян получили необходимую медицинскую помощь, а многим удалось спасти жизнь.



Впервые акция прошла в 2015 году в Москве. Её суть проста: подарить учителю на 1 сентября один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в благотворительную организацию. За годы существования акция стала одной из самых масштабных в России.



Петербургский благотворительный фонд «Алёша» тоже не первый год проводит акцию «Дети вместо цветов». В этот раз собранные деньги будут направлены на помощь десятилетней Далиле Левичевой, которая живёт во Всеволожске. У девочки диагностировали смертельное заболевание — апластическую анемию. Кроме того, у неё обнаружили кисту в желчном протоке, которую необходимо удалить, но из-за основного заболевания это сопряжено с трудностями. Лечение стоит огромных денег, которых у семьи девочки нет.

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О том, как принять участие в акции и помочь Далиле, можно узнать на сайте БФ «Алёша».



«Только представьте: сотни тысяч школьников из сотен городов и сёл России объединятся первого сентября для того, чтобы спасти жизнь девочки, которая тяжело больна. Разве это не меняет мир к лучшему? Меняет!» — уверены в фонде.

