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Происшествия В Каменском районе Ростовской области введен режим повышенной готовности. Уже полтора дня после атаки дронов там горит нефтебаза

В Каменском районе Ростовской области введен режим повышенной готовности. Уже полтора дня после атаки дронов там горит нефтебаза

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7 комментариев

В Каменском районе Ростовской области объявлен режим повышенной готовности из-за пожара на нефтебазе, начавшегося после атаки беспилотников в ночь на 28 августа. Об этом сегодня днем сообщил глава администрации района Владимир Савин в своем телеграм-канале.

«В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности», — написал он и добавил, что специалисты ведут борьбу с огнем круглосуточно, организован подвоз питьевой воды, продуктов питания, средств первой необходимости и медикаментов. Угроза распространения огня на ближайшие населенные пункты, по его словам, отсутствует.

Ранее о пожаре сообщал и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который отметил, что происшествие обошлось без пострадавших. Всего прошедшей ночью над регионом было сбито четыре дрона.

Одновременно с этим в Ростовской области уже двенадцатый день горит нефтебаза в Пролетарске, атакованная дронами еще 18 августа.

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ПО ТЕМЕ
Нефтебаза Ростовская область Режим повышенной готовности Владимир Савин Губернатор Василий Голубев Пожар Атака беспилотника БПЛА Дроны
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Комментарии
7
VKuser174198221
29 августа 2024, 15:43
Когда власти ничего сделать не могут, а обозначить процесс своего контроля над ситуацией необходимо- они вводят режим повышенной готовности.....
Заливщик голосовых планок
29 августа 2024, 15:54
Повышенной готовности, простите, к чему?
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