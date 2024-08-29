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Общество Происшествия Суд в Москве арестовал мужчину, который подозревается в том, что вытолкнул свою жену и двухлетнего сына в окно с 16 этажа

Суд в Москве арестовал мужчину, который подозревается в том, что вытолкнул свою жену и двухлетнего сына в окно с 16 этажа

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3 комментария

Лефортовский районный суд Москвы 29 августа отправил под арест Александра Липатова, который подозревается в том, что вытолкнул в окно свою жену и двухлетнего сына с 16-го этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября текущего года — то есть на срок 1 месяц и 27 суток. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Трагический инцидент произошел 25 августа на Красноказарменной улице в Лефортово. Женщина и ребенок погибли после того, как их вытолкнули из окна многоквартирного дома.

Подозреваемый — мужчина 1985 года рождения — остался в квартире, сам открыл дверь силовикам и был задержан спецназом. Дело взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.

По предварительной информации, Липатов мог быть сотрудником ЦБ РФ, а Милена Липатова — топ-менеджером пивной компании Heineken. Чем было мотивировано поведение обвиняемого в жестоком убийстве семьи, до сих пор неизвестно.

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Александр Липатов Арест Вытолкнул в окно Убийство жены и сына Лефортовский суд
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Комментарии
3
282534295
29 августа 2024, 16:28
Теперь, у нас и убийство инцидентом зовётся.
265927066
29 августа 2024, 16:43
По версии следствия, несколько дней назад россиянин находился в квартире на 16-м этаже дома на Красноказарменной улице вместе с семьей. В какой-то момент глава семьи выкинул в окно сначала младенца, затем супругу. Они скончались на месте. По данным Telegram-каналов, мужчине диагностировали шизофрению. Известно, что фигурант разбирательства преуспевал в работе, но часто переживал из-за рабочих процессов. Супруга слышала, как он называл ее «демоном», а их сына – «ребенком сатаны». По данным источника, проблемы начали проявляться давно. Супруга пыталась его поддерживать, но это не возымело эффекта. Накануне убийств мужчина утверждал, что за ним следят и хотят похитить его проекты. О произошедшем он «жалеет лишь частично».............
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