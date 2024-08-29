Суд в Москве арестовал мужчину, который подозревается в том, что вытолкнул свою жену и двухлетнего сына в окно с 16 этажа

Лефортовский районный суд Москвы 29 августа отправил под арест Александра Липатова, который подозревается в том, что вытолкнул в окно свою жену и двухлетнего сына с 16-го этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы







В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября текущего года — то есть на срок 1 месяц и 27 суток. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Трагический инцидент произошел 25 августа на Красноказарменной улице в Лефортово. Женщина и ребенок погибли после того, как их вытолкнули из окна многоквартирного дома.

Подозреваемый — мужчина 1985 года рождения — остался в квартире, сам открыл дверь силовикам и был задержан спецназом. Дело взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.



По предварительной информации, Липатов мог быть сотрудником ЦБ РФ, а Милена Липатова — топ-менеджером пивной компании Heineken. Чем было мотивировано поведение обвиняемого в жестоком убийстве семьи, до сих пор неизвестно.