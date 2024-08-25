Глава СК затребовал доклад по делу женщины и ребенка, которых вытолкнули из окна в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины и ребенка, которых вытолкнули из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Ранее сегодня в столице мужчина выбросил из окна женщину с ребенком, оба погибли от полученных травм. Подозреваемый — мужчина 1985 года рождения, он остался в квартире. Он сам открыл дверь силовикам и был задержан спецназом.

Уголовное дело было возбуждено по пп. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.