В Москве мужчина выбросил из окна мать с ребенком и их вещи

В столице мужчина выбросил из окна женщину с ребенком, оба погибли от полученных травм. Об этом
Трагедия произошла на улице Красноказарменной в Лефортово. Подозреваемый — мужчина
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В столице мужчина выбросил из окна женщину с ребенком, оба погибли от полученных травм. Об этом
Трагедия произошла на улице Красноказарменной в Лефортово. Подозреваемый — мужчина
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