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    В Москве мужчина выбросил из окна мать с ребенком и их вещи

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    В столице мужчина выбросил из окна женщину с ребенком, оба погибли от полученных травм. Об этом 25 августа сообщает прокуратура Москвы, публикуя фото с места происшествия. На кадрах — на газоне под окнами дома лежат тела, а также многочисленные вещи.

    Трагедия произошла на улице Красноказарменной в Лефортово. Подозреваемый — мужчина 1985 года рождения, он остался в квартире. Столичный СК уже возбудил уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи, их работу контролирует межрайонный прокурор.

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