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Общество Финансы Отели резко подорожали. Растёт спрос на пять звёзд

Отели резко подорожали. Растёт спрос на пять звёзд

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5 комментариев

В этом году в России зафиксировали рост цен на размещение в пятизвездочных отелях. В гостиницах класса ниже, хостелах и кемпингах ситуация более стабильная. Об этом пишет 29 августа «Коммерсантъ».

По данным «Яндекс Путешествий», стоимость ночи в отеле с пятью звездами этим летом на 20,7% превысила показатель за аналогичный период прошлого года, средний чек — 17,3 тысячи рублей за ночь. Похожие изменения в ценовой политике зафиксировали специалисты OneTwoTrip. По их оценке, стоимость ночи в пятизвездочной гостинице подросла на 20% год к году и достигла 20 тысяч рублей за ночь.

В основном отели высокого класса находятся в Москве и Петербурге. Постояльцы таких гостиниц — иностранные туристы и богатые россияне.

Число зарубежных гостей в России в первой половине 2024 года выросло на 42,4% и составило около 1,8 миллиона человек. С этим можно связать увеличение заполняемости отелей. Старший аналитик исследований рынка CORE.XP Евгений Томилов отметил, что на сегодняшний день среднерыночная загрузка московских отелей составила 77,4%, что выше показателей прошлого года на несколько процентов. Кроме того, о том, что гостей этим летом стало больше на 20%, сообщили «Ъ» в Cosmos Hotel Group.

Средняя стоимость проживания в санатории в этом сезоне составила 10,3 тысячи рублей за ночь. Это на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цена за ночь в хостеле выросла на 2,5% и составила порядка 1,7 тысячи рублей. За ночь в кемпинге придется отдать около 5,9 тысячи рублей, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как изменились цены на размещение в загородных отелях и базах отдыха под Петербургом. Известно, что в текущем году минимальный тариф на размещение в загородных гостиницах категории 3 звезды стал на 11% дороже, чем год назад, в гостиницах категории 4–5 звезд — на 8–10%.

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Комментарии
5
VKuser174198221
29 августа 2024, 11:59
Подорожание 5-звездочных отелей меня лично не волнует совсем...Меня волнует подорожание сливочного масла на 25 процентов в сравнении с маем прошлого года...( масло сливочное 82.5 жирность 180 граммов весной прошлого года стоило в Ленте 180 рублей- вчера -226 )
гастарбайтер
29 августа 2024, 12:29
Год назад снимал номер 3* в 200 метрах от Тверской в Москве за 1200 рублей... А 4* в это время стоили 5000...
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