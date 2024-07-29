Из-за роста турпотока и нехватки средств размещения загородный отдых в Ленобласти подорожал на 8–11%

Увеличение турпотока и ограниченное количество средств размещения вызвало повышение цен на загородный отдых в июле. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в текущем году минимальный тариф на размещение в загородных гостиницах категории 3 звезды стал дороже на 11% относительно того же прошлогоднего периода, в гостиницах категории 4–5 звезд — на 8–10%.
По данным Росстата, за пять месяцев этого года Ленобласть посетили 3 млн человек, из которых около 600 тыс. человек разместились на загородных базах и в отелях.
По данным аналитиков, по итогам июля 2024 года на рынке загородных средств размещения Петербурга и области было представлено 400 комплексов. Лидерами по объему предложения традиционно являются Приозерский и Выборгский районы Ленобласти и Курортный район Санкт-Петербурга — на них в совокупности приходится 59% от общего количества мест размещения.
Около половины загородных рекреационных объектов комплексов Ленобласти представляют собой мультиформатные комплексы, комбинирующие размещение в гостиничных номерах, отдельных коттеджах и глэмпингах. Классический гостиничный отдых предлагают 26% объектов, 15% комплексов приходится исключительно на коттеджное размещение, а доля глэмпингов составляет 10% от всего предложения.
— Несмотря на текущий рост цен, спрос на загородный отдых будет оставаться стабильно высоким, стимулируя появление новых объектов и повышение качества существующих, — считает заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Будет появляться больше глэмпингов, экоотелей, баз отдыха с нестандартными форматами размещения. Разнообразие досуга продолжит быть одним из главных преимуществ для загородных рекреационных комплексов Ленобласти. Вместо простого ночлега загородные базы отдыха будут предлагать больше развлечений и активностей — от конных и велопрогулок до мастер-классов по кулинарии и йоге.