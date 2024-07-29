Из-за роста турпотока и нехватки средств размещения загородный отдых в Ленобласти подорожал на 8–11%

Увеличение турпотока и ограниченное количество средств размещения вызвало повышение цен на загородный отдых в июле. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в текущем году минимальный тариф на размещение в загородных гостиницах категории 3 звезды стал дороже на 11% относительно того же прошлогоднего периода, в гостиницах категории 4–5 звезд — на 8–10%.



По данным Росстата, за пять месяцев этого года Ленобласть посетили 3 млн человек, из которых около 600 тыс. человек разместились на загородных базах и в отелях.

