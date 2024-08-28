МВД Таджикистана взяло на карандаш тех, кто обращается к гадалкам и колдунам

В Таджикистане правоохранители составят список клиентов колдунов и гадалок. Об этом 28 августа граждан предупредило Министерство внутренних дел страны.



Только за последний месяц в список МВД было внесено более 150 лиц, оказывавших разные магические услуги, отмечают в ведомстве. В отношении них принимаются законные меры. Однако теперь и людей, которые ходят ко всевозможным магам, «платят им за совершение преступных действий и доверяют их предсказаниям», тоже будут приглашать в отделы. В отношении них будут составлять материалы, и помещать их в картотеку МВД вместе с фото.

Колдуны, гадалки, знахари и прочие магические деятели в Таджикистане вне закона, а их действия считаются мошенническими. Ранее за них предполагался только штраф, но в 2024 году ответственность ужесточили. Кроме штрафа, за первое нарушение предусмотрен административный арест, а за повторное введена уже уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, пишет ТАСС. Ранее Sputnik Таджикистан писал, что МВД страны начало публиковать фото задержанных гадалок и колдунов на своих официальных аккаунтах.