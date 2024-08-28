Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 770мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Станция «Горный институт»
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Лежачий полицейский во дворе
Рейтинги «Фонтанки»
Общество МВД Таджикистана взяло на карандаш тех, кто обращается к гадалкам и колдунам

МВД Таджикистана взяло на карандаш тех, кто обращается к гадалкам и колдунам

1 138
13 комментариев

В Таджикистане правоохранители составят список клиентов колдунов и гадалок. Об этом 28 августа граждан предупредило Министерство внутренних дел страны.

Только за последний месяц в список МВД было внесено более 150 лиц, оказывавших разные магические услуги, отмечают в ведомстве. В отношении них принимаются законные меры. Однако теперь и людей, которые ходят ко всевозможным магам, «платят им за совершение преступных действий и доверяют их предсказаниям», тоже будут приглашать в отделы. В отношении них будут составлять материалы, и помещать их в картотеку МВД вместе с фото.

Колдуны, гадалки, знахари и прочие магические деятели в Таджикистане вне закона, а их действия считаются мошенническими. Ранее за них предполагался только штраф, но в 2024 году ответственность ужесточили. Кроме штрафа, за первое нарушение предусмотрен административный арест, а за повторное введена уже уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, пишет ТАСС. Ранее Sputnik Таджикистан писал, что МВД страны начало публиковать фото задержанных гадалок и колдунов на своих официальных аккаунтах.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Таджикистан Гадалки
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
ProstoZloy
28 августа 2024, 21:35
Мда, Равшан с Джамшутом утерли нос российскому МВД.
Sonata
28 августа 2024, 21:39
"Ой! - сказали таджикские товарищи, - моя попа горюй!"
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Новости компании
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
ТОП 5
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30