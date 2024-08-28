Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

с-з.

 771мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Лежачий полицейский во дворе
Скандал в Кавголово
Бюджет для промышленности
Рейтинги «Фонтанки»
Город 115 тысяч камер проследят за петербуржцами в 2025 году и полторы тысячи — за автомобилями

115 тысяч камер проследят за петербуржцами в 2025 году и полторы тысячи — за автомобилями

951
4 комментария

В планах комитета по информатизации довести число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга в 2025 году до 115 тысяч. В 2027-м их будет уже более 140 тысяч.

Представители комитета рассказали об амбициях 28 августа на нулевых чтениях петербургского бюджета в Законодательном собрании. К концу 2024 года группировка камер должна насчитывать 102 тысячи единиц, в следующем году — вырасти на 13 тысяч, но на это требуется дополнительное финансирование в размере 568 млн рублей к тем 10,9 млрд, выделение которых на функционирование системы видеонаблюдения уже одобрено.

К концу года в городе также должно быть полторы тысячи комплексов фиксации нарушений ПДД. По данным ГИБДД, в 2023 году количество ДТП оказалось на 33% ниже, чем в 2020 году, когда камеры начали устанавливать, а смертность на дорогах сократилась на 47%. Есть и прямой экономический эффект: по 2,1 млрд рублей чистого дохода в 2024 и 2025 годах за счет того, что собранные штрафы (порядка 5 млрд ежегодно) превышают расходы на содержание системы (около 3 млрд).

Кроме того, если выделят финансирование, в 2025 году в городе появится еще 182 комплекса региональной системы оповещения населения, всего их станет 2 128, и они охватят 83% населения.

Все это является частью программы по обеспечению законности, безопасности и правопорядка в Петербурге. Пока на нее в 2025 году заложено 27,8 млрд рублей, комитет по законности просит еще 9 млрд. Среди прочего деньги нужны на безопасность массовых мероприятий, систему «Безопасный город», антинаркотические меры, обеспечение техникой пожарно-спасательных подразделений, строительство для них новых депо и повышение зарплат, поощрение дружинников, обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, а также их содержание после передачи на баланс различным ведомства (308,5 млн — для районных жилищных агентств).

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
adamwest96
28 августа 2024, 20:21
Автокамер должно быть больше
57433789
28 августа 2024, 20:32
на обочины при въезде в город поставьте-озолотитесь на быдлe
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Новости компании
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
ТОП 5
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30