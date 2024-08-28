115 тысяч камер проследят за петербуржцами в 2025 году и полторы тысячи — за автомобилями

В планах комитета по информатизации довести число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга в 2025 году до 115 тысяч. В 2027-м их будет уже более 140 тысяч.



Представители комитета рассказали об амбициях 28 августа на нулевых чтениях петербургского бюджета в Законодательном собрании. К концу 2024 года группировка камер должна насчитывать 102 тысячи единиц, в следующем году — вырасти на 13 тысяч, но на это требуется дополнительное финансирование в размере 568 млн рублей к тем 10,9 млрд, выделение которых на функционирование системы видеонаблюдения уже одобрено.



К концу года в городе также должно быть полторы тысячи комплексов фиксации нарушений ПДД. По данным ГИБДД, в 2023 году количество ДТП оказалось на 33% ниже, чем в 2020 году, когда камеры начали устанавливать, а смертность на дорогах сократилась на 47%. Есть и прямой экономический эффект: по 2,1 млрд рублей чистого дохода в 2024 и 2025 годах за счет того, что собранные штрафы (порядка 5 млрд ежегодно) превышают расходы на содержание системы (около 3 млрд).



Кроме того, если выделят финансирование, в 2025 году в городе появится еще 182 комплекса региональной системы оповещения населения, всего их станет 2 128, и они охватят 83% населения.



Все это является частью программы по обеспечению законности, безопасности и правопорядка в Петербурге. Пока на нее в 2025 году заложено 27,8 млрд рублей, комитет по законности просит еще 9 млрд. Среди прочего деньги нужны на безопасность массовых мероприятий, систему «Безопасный город», антинаркотические меры, обеспечение техникой пожарно-спасательных подразделений, строительство для них новых депо и повышение зарплат, поощрение дружинников, обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, а также их содержание после передачи на баланс различным ведомства (308,5 млн — для районных жилищных агентств).

