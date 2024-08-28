Сделки с недвижимостью для россиян в Финляндии скоро запретят. СМИ выяснили, кому и как повезло это сделать до начала реформы

Министерство обороны Финляндии разрабатывает закон, запрещающий гражданам России покупать недвижимость в стране. Однако в текущем году некоторые россияне смогли получить добро от военного ведомства на приобретение дома — об этом 28 августа пишет издание Yle.

В Финляндии информация о сделках с недвижимостью, рассмотренных минобороны, является публичной, что позволяет составить следующую картину: с января по июль текущего года оборонное ведомство приняло решение почти по 70 сделкам с недвижимостью и одобрило почти все, за исключением трех случаев. С начала 2020 года Минобороны Финляндии отклонило прошения лишь в десяти случаях.

Россияне преимущественно покупали недвижимость в Юго-Восточной Финляндии и в районе Савонлинны. Почти половина объектов стоила менее 30 000 евро, хотя среди проданных объектов были также новые и дорогие частные дома (например, недвижимость в Эспоо стоимостью более 500 000 евро). Многие старались успеть до ужесточения закона о недвижимости.



По словам опрошенного изданием эксперта, местоположение — ключевой фактор при рассмотрении заявки Министерством обороны, хотя личности покупателя и предполагаемому использованию объекта также уделяется значительное внимание.

Среди проданной россиянам в этом году недвижимости — дача в Южной Карелии (для пермакультурного, то есть органического земледелия), частный дом в Иматре стоимостью 54 000 евро, который новый хозяин планирует сдавать в аренду после ремонта, и самый неординарный объект — частный дом на восточной границе Финляндии, примерно в двух километрах от штаба Пограничной охраны, гарнизона Иммола и аэропорта, который используется летчиками-любителями и вертолетами погранохраны. В основаниях заявки на приобретение последнего указано, что дом будет предназначен для проведения семейного досуга.

Yle отмечает, что после изменения закона о недвижимости сделки все равно можно будет заключать при помощи подставных лиц с гражданством стран ЕС.