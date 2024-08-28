Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

с-з.

 771мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Лежачий полицейский во дворе
Скандал в Кавголово
Бюджет для промышленности
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Финляндия Сделки с недвижимостью для россиян в Финляндии скоро запретят. СМИ выяснили, кому и как повезло это сделать до начала реформы

Сделки с недвижимостью для россиян в Финляндии скоро запретят. СМИ выяснили, кому и как повезло это сделать до начала реформы

2 244
6 комментариев

Министерство обороны Финляндии разрабатывает закон, запрещающий гражданам России покупать недвижимость в стране. Однако в текущем году некоторые россияне смогли получить добро от военного ведомства на приобретение дома — об этом 28 августа пишет издание Yle.

В Финляндии информация о сделках с недвижимостью, рассмотренных минобороны, является публичной, что позволяет составить следующую картину: с января по июль текущего года оборонное ведомство приняло решение почти по 70 сделкам с недвижимостью и одобрило почти все, за исключением трех случаев. С начала 2020 года Минобороны Финляндии отклонило прошения лишь в десяти случаях.

Россияне преимущественно покупали недвижимость в Юго-Восточной Финляндии и в районе Савонлинны. Почти половина объектов стоила менее 30 000 евро, хотя среди проданных объектов были также новые и дорогие частные дома (например, недвижимость в Эспоо стоимостью более 500 000 евро). Многие старались успеть до ужесточения закона о недвижимости.

По словам опрошенного изданием эксперта, местоположение — ключевой фактор при рассмотрении заявки Министерством обороны, хотя личности покупателя и предполагаемому использованию объекта также уделяется значительное внимание.

Среди проданной россиянам в этом году недвижимости — дача в Южной Карелии (для пермакультурного, то есть органического земледелия), частный дом в Иматре стоимостью 54 000 евро, который новый хозяин планирует сдавать в аренду после ремонта, и самый неординарный объект — частный дом на восточной границе Финляндии, примерно в двух километрах от штаба Пограничной охраны, гарнизона Иммола и аэропорта, который используется летчиками-любителями и вертолетами погранохраны. В основаниях заявки на приобретение последнего указано, что дом будет предназначен для проведения семейного досуга.

Yle отмечает, что после изменения закона о недвижимости сделки все равно можно будет заключать при помощи подставных лиц с гражданством стран ЕС.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Финляндия Минобороны Недвижимость Покупка Закон Запрет
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
28 августа 2024, 18:46
По капле, по пункту, по санкуии - каждый день методично. Жизнь россиян ухудшается, и это очевидно.
Anatol"evich
28 августа 2024, 18:50
- Вы слышали, что миллиардер Блумберг пожертвовал университету в Вашингтоне почти два миллиарда долларов? - И яхту себе не захотел купить на эти деньги? - Не-а... - И футбольный клуб ему не нужен? - Не нужен... - Ну, зажрался!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Новости компании
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
ТОП 5
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30