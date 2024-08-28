«Смешарики» отправились в Париж, чтобы спасти Дурова

Герои мультфильма «Смешарики» решили отправиться в Париж для того, чтобы спасти своих друзей. Об этом в среду, 28 августа, сообщили в официальном аккаунте мультфильма.



На платформе TikTok официальный аккаунт «Смешариков» опубликовал ролик, в котором главные герои пытаются освободить своих «друзей» из тюрьмы. Им удается не только заполучить ключи и сделать подкоп, но и пробраться в камеру заключенного.