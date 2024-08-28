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    «Смешарики» отправились в Париж, чтобы спасти Дурова

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    Герои мультфильма «Смешарики» решили отправиться в Париж для того, чтобы спасти своих друзей. Об этом в среду, 28 августа, сообщили в официальном аккаунте мультфильма.

    На платформе TikTok официальный аккаунт «Смешариков» опубликовал ролик, в котором главные герои пытаются освободить своих «друзей» из тюрьмы. Им удается не только заполучить ключи и сделать подкоп, но и пробраться в камеру заключенного.

    В публикации также можно заметить лягушку, которая, предположительно, отсылает к месту нахождения смешариков — французской столице Парижу. Так, даже в самом ролике уточняют: «Смешарики выехали в Париж спасать друзей».

    В описании ролика авторы добавили: «Нам ещё не вернули стену!», тем самым давая понять, что герои намерены спасти основателя «ВКонтакте» Павла Дурова, которого задержали во Франции. «Дуров, верни стену!» — фраза, которая стала одним из главных мемов социальной сети VK. Она появилась после изменения дизайна, который огорчил многих пользователей. Тогда «стену» преобразовали в микроблог. Позже был проведен опрос, который показал, что 70% пользователей выступают за сохранение стены, но администрация «ВКонтакте» все равно решила остановиться на измененном дизайне.

    Павел Дуров был задержан 24 августа, спустя два дня прокуратура Парижа объяснила, что основатель Telegram и соцсети VK проходит по делу в отношении неустановленного лица, обвиняемого в 12 преступлениях, среди которых соучастие в распространении наркотиков, киберпреступлениях и хранении порно с несовершеннолетними. По информации Politico, это произошло после того, как Telegram не раскрыл данные одного из пользователей, обвиняемого в педофилии.

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