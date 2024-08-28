Парад планет: во сколько и где искать на небе его участников

Парад планет можно будет наблюдать предстоящей ночью в Петербурге и Ленобласти.
Как сообщает телеграм-канал «АстроФотоБолото», планеты начнут постепенно подниматься над восточным горизонтом 28 августа примерно с 21 часа. Сатурн довольно яркий, Нептун и Уран почти невидимые, а самые сияющие Юпитер и Марс взойдут на северо-востоке около 23 часов. Рядом с ними будет месяц. Около 4 часов утра появится Меркурий, но его на уже светлеющем небе разглядеть сложно.
Погода сегодня ночью будет благоприятствовать астрономическим наблюдениям: благодаря антициклону облаков на небе немного.