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    Парад планет: во сколько и где искать на небе его участников

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    Парад планет можно будет наблюдать предстоящей ночью в Петербурге и Ленобласти.

    Как сообщает телеграм-канал «АстроФотоБолото», планеты начнут постепенно подниматься над восточным горизонтом 28 августа примерно с 21 часа. Сатурн довольно яркий, Нептун и Уран почти невидимые, а самые сияющие Юпитер и Марс взойдут на северо-востоке около 23 часов. Рядом с ними будет месяц. Около 4 часов утра появится Меркурий, но его на уже светлеющем небе разглядеть сложно.

    Погода сегодня ночью будет благоприятствовать астрономическим наблюдениям: благодаря антициклону облаков на небе немного.

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